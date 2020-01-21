Столтенберг заявил о рекордном военном присутствии США в Европе

Брюссель, 21 января. Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Сейчас американских войск в Европе больше чем за многие годы с начала века», — сообщил Столтенберг на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам и подкомитета по обороне и безопасности.

Генсек НАТО напомнил, что через несколько недель в Европе пройдут крупнейшие учения «Защитник — 2020», для участия в которых прибудут 20 тысяч американских военных.

«После холодной войны США обоснованно сокращали свое военное присутствие в Европе. А сейчас американских солдат и вооружений в Европе более чем когда-либо», — добавил Столтенберг.

Генсек Альянса призвал депутатов Европарламента разделить его точку зрения, что Евросоюз нуждается в НАТО и участии США, Канады и Турции, «в сдерживании России, в диалоге с ней о контроле над вооружениями», а также в поиске ответов на вызовы со стороны Китая.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс намерен усиливать свое присутствие в Черном море. Он назвал Черное море стратегически важным регионом для НАТО. Именно поэтому Североатлантический альянс планирует продолжать усиливать свое присутствие в регионе, объяснил генсек НАТО.