The Guardian вернулось к старому фейку о преемнике главаря ИГИЛ* в Сирии

Новым верховным главарем международной террористической группировки «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ) стал уроженец Ирака по имени Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли ас-Сальби, рассказали британскому агентству The Guardian «источники в двух разведывательных службах». Почему не стоит доверять этим слухам, и какой конфликт интересов скрывается за новостями о новых главарях - выявило Федеральное агентство новостей (ФАН).

Один из ближайших сподвижников Абу Бакра аль-Багдади в Ираке якобы был избран новым «халифом» ИГИЛ спустя несколько дней после того как в США в октябре заявили об уничтожении прежнего главаря ИГИЛ в небольшой сирийской деревне Бариша.

#BREAKING The Guardian has revealed the profile of the new #ISIS leader - Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, one of its forefathers, who was responsible for the Yazidi enslavement pic.twitter.com/tEMm4NjShn — Guy Elster (@guyelster) January 20, 2020

Еще до якобы ликвидации Аль-Багдади в августе 2019 года о Мухаммеде ас-Сальби — назвав его Абдулла Кардаш — заявило ближневосточное агентство Middle East Monitor. Была опубликована его фотография — та же, которую использовало агентство The Guardian. Со ссылкой на медиаисточники «халифата» Абдуллу Кардаша назвали преемником, назначенным самим Аль-Багдади.

The Guardian повторяет те же сведения об Ас-Сальби — Кардаше — якобы известном как «хаджи Абдулла» — которые в августе сообщил Middle East Monitor со слов иракского эксперта по безопасности: якобы он родился в семье иракских туркменов в Телль-Афаре, получил в Мосуле высшее образование в исламском богословии, и ранее был связан с международной террористической сетью «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ).

Во время американской оккупации Ирака Ас-Сальби — Кардаш оказался в концлагере «Кэмп Букка» вместе с Аль-Багдади и «человеком №2» в ИГИЛ Абу Алаа аль-Афри. Впоследствии он занял высокий пост в «Исламском государстве». Якобы именно Ас-Сальби, искушенный в исламском праве, обосновал геноцид езидов и христиан на Ниневийской равнине. Госдепартамент США назначил за его голову награду в 5 млн долларов.

До сих пор неизвестно, был ли на самом деле 26 октября 2019 года уничтожен Абу Бакр аль-Багдади: слишком много странностей в официальной истории о его гибели. «Террорист №1» якобы скрывался на территории Идлиба, в доме главаря враждебной группировки, связанной с «Аль-Каидой», в считанных километрах от турецкой границы. При этом его тело было немедленно доставлено в Ирак, а позже сброшено в море, как когда-то тело бывшего «террориста №1» Усамы бин Ладена. Есть предположения, что объявив об «уничтожении» Аль-Багдади, США запустили процесс переформатирования ИГ.

При этом медиаисточники ИГИЛ назвали новым «халифом» никому не известного человека по имени Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши. Это очень громкое имя: новый главарь ИГИЛ претендует на то, что происходит не только из племени курейш, но и непосредственно из клана самого пророка Мухаммеда бану хашим. Более того, новым «пресс-секретарем» главаря ИГИЛ стал Абу Хамза аль-Курейши — также курейшит.

Предположение The Guardian, что столь громким псевдонимом мог воспользоваться иракский туркмен Абдулла Кардаш, просто невероятно — это стало бы откровенным издевательством над священной для мусульман персоной пророка. Такого главаря исламские фанатики ИГИЛ просто отвергли бы, как лжеца и святотатца.

1 ноября 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что США «точно знают», кто является новым главарем ИГИЛ. Однако с тех пор никакой новой информации об Абу Имбрагиме аль-Хашеми аль-Курейши не появилось.

ISIS has a new leader. We know exactly who he is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

Некоторые эксперты полагают, что появление двух предполагаемых преемников Аль-Багдади может говорить о внутренних разногласиях в «Исламском государстве». Вполне возможно, что джихадисты из Саудовской Аравии стремятся перехватить лидерство у иракцев. С этой точкой зрения согласен военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук.

«Речь идет о внутренней борьбе в ИГИЛ. Эта террористическая группировка стала геополитической организацией, которая контролирует огромные денежные потоки — и себя, я думаю, ее главари тоже при не забывают, — указал собеседник Федерального агентства новостей. Когда главарем ИГИЛ был Аль-Багдади, его приближенные, элита получали достаточно крупный куш, на которые содержали в роскоши свои семьи и создавали собственные вооруженные формирования. Там идет внутриполитическая борьба кланов, которые претендуют на то, чтобы возглавить это движение».

Обставленная американцами «гибель» Аль-Багдади позволила кланам внутри ИГИЛ начать переформатирование структуры власти и денежных потоков внутри группировки.

«Я думаю, что с «гибелью» Аль-Багдади многие кланы просто вздохнули свободнее, потому что в ходе этой вооруженной борьбы он, скажем грубо, зарвался, захватив огромную власть, в том числе финансовую власть. Многие кланы вздохнули спокойнее — убит он, или отошел от дел, — но они перестали быть под жестким контролем центрального аппарата «халифата» ИГИЛ», — отметил эксперт.

Сейчас различные идеологические группы внутри «халифата» стремятся привлечь на свою сторону те силы, которые готовы спонсировать их.

«Я бы сказал, что это борьба не между спонсорами, а за спонсоров — это и саудиты, и США. От кланов требуется предоставить для них более-менее прагматичную программу, заинтересовать, чтобы под нее выделили деньги. В «халифате» ИГИЛ сейчас идет борьба мнений, борьба личностей, которые пытаются возглавить сейчас эту группировку и поставить под свой контроль финансовые потоки», — уверен Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.