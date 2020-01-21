Баталина назвала «безграмотной кашей» аргументы выступившей против маткапитала Водонаевой

Москва, 21 января. Депутат Госдумы Ольга Баталина раскритиковала фотомодель и телеведущую Алену Водонаеву, которая выступила против повышения маткапитала в РФ и назвала «быдлом» бедные российские семьи.

По словам парламентария, в России действительно есть семьи, которые живут бедно, однако это не повод проявлять к ним неуважение. Кроме того, ребенок заслуживает поддержки и нормального ухода вне зависимости от того, где он родился. Водонаеву же Баталина упрекнула в черствости и высокомерии, а ее аргументы она назвала «безграмотной кашей».

«Это все от какого-то снисходительного барства, в котором люди застыли, как в янтаре. Приезжайте в село, в другой город, посмотрите, как живут люди — вам будет проще и в комментариях, и в оценках. А, может, вы просто поможете, без пиара и рекламы», — предложила депутат, выступая в программе «60 минут».

В той же передаче ранее выступила Алена Водонаева, которая раскритиковала идею российских властей повысить материнский капитал и расширить число получателей помощи. Свою позицию девушка объяснила тем, что подобные шаги со стороны государства побудят «нищих больше рожать» ради государственных денег. При этом потенциальных получателей маткапитала она назвала «быдлом, которому вечно не хватает на бутылку водки».

Ведущая передачи Ольга Скабеева объяснила гостье, что маткапитал нельзя даже обналичить, поэтому любые случае нецелевого использования средств исключены. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что для «дам с большими губами» предусмотрен специальный формат телешоу — «Дом-2», а спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил оштрафовать Водонаеву за оскорбление общества.