Украина отказалась «дружить» с РФ в ПАСЕ

Киев, 21 января. Украина не планирует сотрудничать с Россией в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), об этом сообщила глава киевской делегации Елизавета Ясько.

«С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать. <…> Но это не значит, что мы должны дружить с ними», — заявила Ясько в комментарии изданию «Новое время».

По словам главы украинской делегации, Киев настроен на сотрудничество с французскими и немецкими коллегами в рамках ПАСЕ.

Напомним, российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. При этом полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

ПАСЕ 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии. Затем полномочия представителей Москвы были восстановлены в полном объеме.