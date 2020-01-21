Мухин предрек провал Трампа в Давосе после потери влияния США на Ближнем Востоке

Москва, 21 января. Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Ирака Бархамом Салехом и главой правительства Пакистана Имраном Ханом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

США потеряли свои позиции на Ближнем Востоке после обострения конфронтации с Ираном, причиной которой послужило убийство командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в Ираке. Позднее Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке, которые стали ответом на убийство Сулеймани. США отказались от ответных действий на ракетный удар Ирана, так как Вашингтон оказался не готов к масштабному противостоянию с Тегераном из-за недостатка сил на Ближнем Востоке. Кроме того, после убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, которая предполагает вывод войск США.

Глава Центра политической информации Алексей Мухин выразил уверенность, что встречи Трампа с президентом Ирака и премьер-министром Пакистана не смогут улучшить положение США на Ближнем Востоке.

«Пускай Трамп там со всеми поцелуется и помирится, это никакой роли не сыграет. В свое время руководство Ирана очень четко сформулировало тезис, который сейчас можно использовать всегда – США доверять нельзя. После их выхода из ядерной сделки, после выхода из ДРСМД – им доверять нельзя», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что внешняя политика США зависит от настроения Трампа и позиции истеблишмента. По его словам, Вашингтон может в любой момент отказаться от выполнения ранее взятых на себя обязательств.

Политолог и востоковед Андрей Онтиков отмечает, что в данный момент Трамп пытается восстановить свою репутацию и позиции США на Ближнем Востоке.

«Трамп добивается изменения тех негативных последствий, которые мы наблюдаем после обострения с Ираном, потому что Ирак выступил с требованием, чтобы американские войска покинули страну. Трамп отказался это сделать и в общем-то сейчас ему нужно искать какое-то усредненное решение, которое позволило бы сохранить лицо», — подчеркнул Онтиков.

Эксперт отмечает, что базирование войск США в Ираке является ключевым рычагом влияния на ситуацию в регионе. Пентагон использует Ирак в качестве плацдарма для противостояния с Ираном, а также для давления на Сирию, передает Newinform.

«Для американцев тема присутствия в Ираке достаточно ключевой момент. Если они покинут Ирак, у них возникнет проблема с соседней Сирией, потому что Ирак можно воспринимать, условно говоря, как некую тыловую базу для войск США. Когда Трамп объявил о выводе войск из Сирии, эти войска как раз выводились на иракскую территорию», — добавил эксперт.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке международная коалиция во главе с США приостановила военное сотрудничество с Ираком. При этом коалиция начала передислокацию штаба из Багдада в Кувейт. Стоит отметить, что борьба с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) была главным поводом для сохранения военного присутствия США на территории Ирака и Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.