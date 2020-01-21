Российские дипломаты назвали вбросом сообщения СМИ о «шпионах» РФ в Давосе

Давос, 21 января. Сообщения СМИ о присутствии в Давосе «российских шпионов» является информационным вбросом и попыткой обострить отношения между РФ и Швейцарией. Об этом во вторник заявил официальный представитель посольства РФ в Берне Станислав Смирнов.

Он отметил, что журналисты издания Tages Anzeiger уже не первый раз спекулируют на «шпионской теме», пытаясь демонизировать Россию.

«Все это нацелено на то, чтобы подорвать хорошо развивающиеся отношения России и Швейцарии. Конечно, вызывает также вопросы тот факт, что данная публикация была сделана в день открытия в Давосе форума. Не исключено, что это очередной вброс информации», — пояснил он РИА Новости.

Смирнов обратил внимание на то, что «инцидент», на который ссылается Tages Anzeiger, произошел в августе прошлого года. За все это время власти Швейцарии ни разу не обратились к России с просьбой дать объяснения. Швейцарская полиция действительно задержала в августе двух россиян для проверки документов, однако не нашла состава преступления и отпустила задержанных.

Во вторник в Давосе стартовал Всемирный экономический форум. В мероприятии примут участие 3 тыс. человек из 118 стран. Среди высокопоставленных гостей оказался президент США Дональд Трамп.