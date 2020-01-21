Оператор «Северного потока — 2» назвал проект исключением из правил Газовой директивы ЕС

Москва, 21 января. Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что проект «Северный поток — 2» соответствует всем требованиям для его исключения из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии.

По его словам, это касается и требований по сроку завершения проекта российского газопровода. Йенс Мюллер подчеркнул, что на дату вступления в силу обновленной Газовой директивы ЕС 23 мая прошлого года «трубопровод «Северный поток — 2» был завершен с точки зрения экономической функциональности».

«Например, на сегодняшний день безвозвратные инвестиции составили 5,8 миллиарда евро», — ответил представитель компании на вопрос об одном из условий для исключения проекта из правил Газовой директивой ЕС.

Отметим, оно гласит, что российский газопровод «Северный поток — 2» должен быть построен до 23 мая 2019 года.

Йенс Мюллер также обратил внимание на тот факт, что проект полностью соответствует требованиям законодательства ФРГ об обеспечении «наиболее безопасных, недорогих, учитывающих интересы потребителей, эффективных и соответствующих принципам экологической ответственности» поставок газа.

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Газопровод «Северный поток — 2» должен быть введен в эксплуатацию в середине 2020 года.