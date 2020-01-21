Сенатор Джабаров оценил предложение Трампа по нефти и газу для Европы

Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп призвал своих «европейских друзей» добиться «энергетической безопасности», покупая энергосырье у возглавляемой им страны, а не у России, которая, по мнению Вашингтона, якобы использует свои возможности в поставках нефти и газа для политического давления на страны-импортеры. Однако, пугая Европу «зависимостью от России», Трамп хочет ввергнуть ее в еще большую зависимость от США, заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Достаточно циничное предложение, — оценил слова американского лидера сенатор. — При том, что энергетическая безопасность Европы уже давно гарантирована бесперебойными поставками дешевого сырья из РФ. Трамп, пугая европейские страны Россией «российской угрозой», просто пытается навязать им свой дорогой газ и дорогую нефть. Это называется недобросовестной конкуренцией: страна, используя политические рычаги, пытается приобрести для себя экономическое преимущество».

Парламентарий не принял в качестве аргумента слова президента США о том, что Америка «добывает нефти и газа больше всех в мире».

«Да пожалуйста, — сказал Джабаров. — Пускай тогда устанавливают приемлемые цены, которые устроят европейцев. Они же не глупые — будут покупать там, где дешевле. Если американцы пойдут на снижение цены, то вполне смогут продавать свой товар Европе».

По словам сенатора, европейские политики слишком прагматичны, чтобы работать себе во вред только потому, что руководство США считает Россию «плохой». И если уж и говорить о «зависимостях», то в этом плане Соединенные Штаты представляют куда большую угрозу.

«Европа и так зависит от США прежде всего в денежном плане, — заявил собеседник ФАН. — Все ее финансовые институты ориентированы на Америку. Во многом, используя именно эти рычаги, Трамп пытается заставить европейских политиков покупать более дорогие энергоносители из США (нефть и сжиженный природный газ, переправляемые через Атлантику на танкерах. — Прим. ФАН), прикрываясь одновременно риторикой о «независимости от России».

Европа никогда не зависела от России, уверен Джабаров, и наша страна не использует свои экспортные возможности для навязывания своего мнения каким-либо странам — европейские государства всегда сотрудничали с РФ на взаимовыгодных основаниях.

«Все банально до невозможности: заокеанский лидер просто пытается «впарить» свой товар, причем дорогой, придумывая для этого различные страшилки. Возможно, некоторые страны все же согласятся на эту сомнительную покупку, рассчитывая на какие-то кредиты от США — однако надо помнить, что их придется рано или поздно возвращать: американцы никому ничего бесплатно не дают», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, в конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, включавший в себя пакет санкций в отношении «Северного потока — 2» — российского газопровода, который должен будет стать мостом, по которому «голубое топливо» потечет в Западную Европу в обход Восточной. Из-за введенных санкций европейские компании не смогли больше участвовать в достройке трубопровода, однако Россия заверила своих торговых партнеров, что закончит проект самостоятельно.