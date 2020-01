Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа в треке Godzilla

Вашингтон, 21 января. Известный американский рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс Третий) установил рекорд по скорости чтения рэпа, исполнив трек Godzilla.

Музыкант произнес 229 слов за 30 секунд — по 11,3 слога в секунду. Таким образом Эминем побил прошлые рекорды, установленные в треках Majesty и Rap God, где он выдавал 10,3 и 9,6 слога в секунду соответственно. Трек Godzilla включен в альбом Music to be murdered by, который Маршалл представил на прошлой неделе.

Отметим, что рекорд по скорости чтения, установленный Эминемом в августе 2018 года во время исполнения трека Majesty, записанного с Ники Минаж, был официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

В октябре прошлого года рэпера вызвали на допрос из-за его песни про президента США Дональда Трампа. В августе прошлого года музыкант выпустил альбом Kamikaze. В одной из композиций (The Ringer) он заявил, что агенты Секретной службы спрашивали у него о возможных связях с террористами и коварных планах в отношении Трампа. Секретная служба решила, что рэпер угрожает президенту. Агенты интересовались, получал ли Эминем послания от лиц, которые одобрительно относятся к идее организации физической расправы над Трампом.

Эминем является одним из самых известных белых рэперов в США. Он ведет сольную карьеру, а также выступает в составе групп D12 и Bad Meets Evil. У Маршалла есть собственный звукозаписывающий лэйбл и радиостанция Shade 45.