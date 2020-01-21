Советник министра просвещения рассказал, какие задачи стоят перед российским образованием

Москва, 21 января. Советник министра просвещения РФ Андрей Петров в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о возможных изменениях в задачах, стоящих перед ведомством после послания президента РФ Федеральному собранию.
«Я считаю, что перед министерством просвещения с небольшими корректировками в течение последних 250 лет стоят одни и те же задачи. Другое дело, что меняются время, технологии, идеологические установки», — указал Петров.
В качестве примера кардинальных изменений в образовательной сфере он привел программу по ликвидации безграмотности, проведенную советскими властями в 1920-х.
«Сейчас задачи стоят те же: учить, воспитывать наших детей и передавать им наш опыт», — уверен чиновник.
По словам советника министра, профессия педагога не исчезнет в обозримом будущем.
«Убежден в том, что при всей цифровизации, роботизации, развитии искусственного интеллекта, умирании профессий последняя профессия, которая умрет в живом человечестве, — это профессия учителя».
Задачи, стоящие перед министерством, достаточно стабильны, отметил Петров.
«Однако этим задачам был придан определенный импульс, который был обозначен президентом в наших национальных целях и приоритетах. Как я понимаю, все изменения и импульсы, которые исходят от главы страны, направлены на то, чтобы ускорить реализацию национального проекта «Образование», — заключил он.