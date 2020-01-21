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Оззи Осборн впервые рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона

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Оззи Осборн впервые рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона

Лондон, 21 января. Известный рок-музыкант Оззи Осборн впервые рассказал, что страдает от болезни Паркинсона. Об этом он заявил в эфире американского утреннего телешоу Good Morning America.                                                                                                

По словам Осборна, для него это стало самым настоящим испытанием. Британский рок-музыканта заметил, что заболевание не является смертным приговором, однако оно стало для него самым настоящим испытанием, которое негативно сказывается на нервной системе.                                                                                                 

«У тебя сегодня-завтра все хорошо, а на третий [день]— все очень плохо», — цитирует «Ридус» слова рок-музыканта.                                

Он уточнил, что вред его нервной системе нанесла операция на шее.                                 

Болезнь Паркинсона представляет собой медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы. Оно характеризуется замедленностью движений, дрожанием и нарушением рефлексов. В основе болезни лежит поражение нервных клеток ствола головного мозга. Люди начинают страдать от этого заболевания в среднем с 57 лет.                                                                      

Ранее ученые из США изучили ДНК рок-музыканта Оззи Осборна и обнаружили генетическую мутацию. По мнению исследователей, именно это позволило Осборну много лет без особых последствий употреблять наркотики и алкоголь, пишет The New York Post.

Как подчеркнули ученые, обнаруженная мутация увеличивает защитные силы организма. Это позволяет ему стать невосприимчивым ко всевозможным стимуляторам, говорят ученые из медицинской школы при Университете Индианы.

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