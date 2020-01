Актриса Екатерина Гусева удивила публику, выйдя на сцену без юбки

#ЧтоБыВыДумали#СвояКолея#ВладимирВысоцкий#ВооружёниОченьОпасен#1канал#покажет#ЕкатеринаГусева#ДмитрийВертягин#иКо

A post shared by Екатерина Гусева. Актриса. (@_ekaterinaguseva_) on Jan 20, 2020 at 1:58pm PST