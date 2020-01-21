Актриса Екатерина Гусева удивила публику, выйдя на сцену без юбки

Москва, 21 января. Российская актриса Екатерина Гусева удивила публику, выйдя на сцену в откровенном виде.

Во время концерта памяти исполнителя Владимира Высоцкого артистка предстала перед зрителями в эпатажном наряде. На актрисе были надеты жакет и колготки в сетку. При этом на ней отсутствовала юбка, таким образом, присутствующие могли видеть ее стройные ноги.

Гусева исполнила музыкальный номер в компании мужчин, одетых в деловые костюмы и шляпы.

Выступление актрисы было запечатлено на нескольких фото, которые она опубликовала на своей странице в Instagram.

Один из подписчиков Гусевой выдвинул предположение по поводу внешнего вида артистки. Поклонник в шутку написал, что перед выходом на сцену у нее украли юбку.

В целом фанаты положительно оценили наряд Гусевой.

Ранее Екатерина Гусева рассказала «Газете.ру», почему согласилась принять участие в фильме «Домовой». По словам актрисы, ее привлек сценарий и комедийный жанр кинокартины. Более того, артистка «давно хотела спасти мир», что, как она сама считает, ей удалось в фильме режиссера Евгения Бедарева.