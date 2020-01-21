Осташко назвал требование США к NOC Ливии хамством и проявлением неоколониализма

Посольство Соединенных Штатов в Ливии фактически потребовало у Ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) немедленно восстановить добычу нефти на недавно закрытых нефтяных месторождениях страны. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) главный редактор интернет-издания Politrussia.com Руслан Осташко назвал такое поведение американских дипломатов хамским и совершенно недопустимым, поскольку это уже можно расценивать как вмешательство во внутренние дела другого государства.

Примечательно, что в своем требовании представители американского посольства лицемерно «вспомнили» о том, что приостановка нефтедобычи якобы может привести к гуманитарной катастрофе в Ливии. Интересно, думали ли в Вашингтоне о гуманизме, когда уничтожали ливийскую государственность и ливийский народ в 2011, устроив интервенцию и убив легитимного президента североафриканского государства Муаммара Каддафи.

В беседе с корреспондентом ФАН Руслан Осташко отметил, что подобная политика уже давно является типичной для Соединенных Штатов, думающих исключительно о собственном обогащении за счет других стран. Он добавил, что ради получения прибыли американские власти готовы утраивать вооруженные конфликты где угодно, не думая о последствиях такой деятельности.

«США давно продвигают политику неоколониализма, когда они, по сути, управляют чужими территориями, выжимают все ресурсы и им плевать на людей, которые там живут, плевать на законы, которые в этих странах существуют. Для того, чтобы американцам и американским корпорациям жилось хорошо, и они зарабатывали на этом деньги, Соединенным Штатам нужны другие страны. Когда им выгодно, они разжигают конфликт, в то же время, когда это в их интересах, они пытаются затушить конфликты. Сейчас в Ливии они (американцы. – Прим. ФАН) показывают, что им вообще плевать на то, что там происходит. Ливийская нефть качалась американскими или другими корпорациями и в итоге досталась американцам. Я думаю, большинство вменяемых людей во всем мире это прекрасно понимают. Россия, в отличие от США, предлагает полноправное партнерство и сотрудничество, а американцы просто вытаскивают из своих так называемых колоний все то, что им нужно», — объяснил собеседник ФАН.

Также, по словам Осташко, Вашингтон абсолютно наплевательски относится к нормам международного права, продолжая действовать исключительно ради собственных интересов. Он уверен, что такое поведение попросту вошло у США в привычку после окончания холодной войны, когда американцы стали чувствовать свою безнаказанность.

«Американцам вообще давно плевать на то, допустимо ли такое поведение или не допустимо. Они об этом не думают. Если они так решили, то считают это вполне допустимым. Другим нельзя, а им можно совершать вмешательство во внутренние дела других государств. Вот эта такая политика хамского политического поведения на международной арене сформировалась после распада Советского Союза в результате гегемонии одной страны. Сейчас период однополярного мира закончился, но американцы по-прежнему не хотят жить в новой реальности, что рано или поздно плохо для них закончится», — подчеркнул главный редактор Politrussia.com.

Напомним, во время международной конференции по урегулированию в Ливии, прошедшей в Берлине 19 января, ряд западных стран выразили сильную обеспокоенность закрытием нефтяных месторождений и нескольких портов на экспорт ливийской нефти в Адждабии и Аш-Шараре. Предполагалось, что ключевой задачей берлинского саммита станет поиск путей по прекращению кровопролития в Северной Африке, однако представителей США и ЕС, очевидно, больше тревожили вопросы утраты нефтяных доходов, получаемых от перепродажи природных ресурсов Ливии.