Политолог Стрелкова назвала формат берлинской конференции бесперспективным

Международная конференция по Ливии состоялась в Берлине в минувшее воскресенье при участии представителей сторон конфликта, стран Совбеза ООН, ЕС и заинтересованных арабских государств. Провести прямые переговоры между главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем и лидером Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром в рамках европейской площадки не удалось, однако стороны договорились о некоторых совместных мерах, направленных на урегулирование конфликта в стране.

Вопросы организации международной конференции по ливийскому вопросу взяла на себя канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Из самого яркого на мероприятии можно выделить следующее.

Во-первых, ни одна из сторон конфликта в конечном итоге не приняла участия в самом процессе переговоров — страны-участники конференции отклонили предложение России обсуждать судьбу Ливии с ее непосредственными лидерами в лице Файеза Сарраджа и Халифы Хафтара. В связи с этим заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что «…пришло время самим ливийцам решать судьбу своей страны» вызывает как минимум недоумение.

Во-вторых, заявление Меркель о том, что участники конференции обязались никоим образом не поддерживать ни одну из сторон, полностью противоречит фактам, так как Турция уже официально заявляла о военной помощи ПНС Ливии.

«Сам формат встречи уже обрекал ее на полный провал, потому что когда ни Хафтар, ни Саррадж не являлись полноценными членами делегации, которые могли бы на равных участвовать с европейскими лидерами, было сразу понятно и ясно, что весь формат конференции без самих ливийцев будет бесперспективным», — заявила в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог Юлия Стрелкова.

Она отмечает, что фактически канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам на итоговой пресс-конференции о том, что они не принимали участие в конференции. Тем не менее известно, что канцлер ФРГ проводила встречу с Файезом Сарраджем и Халифой Хафтаром по отдельности «за закрытыми дверями».

«Получается так, что они [Саррадж и Хафтар] просто приехали в Берлин прогуляться. Как подчеркнула Меркель на итоговой пресс-конференции, «…они будут проинформированы об итогах встречи». Многие заявления такого рода, которые должны были охарактеризовать успешность этого мероприятия, несколько превышали реальные факты. Было заявлено, что Хафтар и Саррадж согласились с созданием комиссии 5х5, но военная комиссия, как мы помним, была согласована еще на переговорах в Москве. Но сегодня уже стало известно, что Хафтар не подписал никакого документа-коммюнике, и представители обеих сторон конфликта в полном разочаровании покинули конференцию раньше, чем она закончилась», — утверждает политолог.

По мнению Стрелковой, такой итог мероприятия международного масштаба означает полный провал — еще одним доказательством этого выступают слова Ангелы Меркель на пресс-конференции, где она вместе с немецкими чиновниками и представителями ООН пыталась обосновать успешность конференции.

«Хафтара и Сарраджа даже не упоминали в качестве делегатов. Более того, представителей ливийского конфликта пригласили на эту встречу исключительно по настоянию России — об этом говорил Лавров. В итоге их ни о чем не спрашивали, а просто ставили перед фактом об итогах конференции, хотя именно от Хафтара и Сарраджа зависит реальное разрешение ливийского кризиса», — отмечает Юлия Стрелкова.

Политолог выразила свое негативное отношение к тому, что канцлер ФРГ встретилась с представителями сторон конфликта по отдельности. По мнению Стрелковой, это «выглядело отвратительно».