Объявлен новый состав правительства РФ

Москва, 21 января. Назван новый состав правительства РФ. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности, однако появились и новые лица.

Состав нового правительства РФ:

министр финансов — Антон Силуанов,

министр просвещения ― Сергей Кравцов,

министр транспорта ― Евгений Дитрих,

министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) ― Евгений Зинчев,

министр природных ресурсов и экологии ― Дмитрий Кобылкин,

министр по развитию Дальнего Востока и Арктики ― Александр Козлов,

министр спорта ― Олег Матыцин,

министр внутренних дел ― Владимир Колокольцев,

министр юстиции ― Константин Чуйченко,

министр науки и высшего образования ― Валерий Фальков,

министр иностранных дел ― Сергей Лавров,

министр промышленности и торговли ― Денис Мантуров,

министр культуры ― Ольга Любимова,

министр энергетики ― Александр Новак,

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ― Максут Шадаев,

министр экономического развития ― Максим Решетников

министр сельского хозяйства ― Дмитрий Патрушев,

министр здравоохранения ― Михаил Мурашко,

министр труда и социальной защиты ― Антон Котяков,

министр обороны ― Сергей Шойгу,

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ― Владимир Якушев.

Должность первого заместителя председателя правительства занял Андрей Белоусов, вице-премьерами стали Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко.

Напомним, 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. После оглашения послания премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Новым главой российского правительства был выбран Михаил Мишустин. Его кандидатуру поддержали 85,1% депутатов Госдумы. Глава государства подписал указ о назначении Мишустина на пост председателя правительства РФ 16 января.