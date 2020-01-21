Объявлен новый состав правительства РФ

Москва, 21 января. Назван новый состав правительства РФ. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности, однако появились и новые лица.
Состав нового правительства РФ:
министр финансов — Антон Силуанов,
министр просвещения ― Сергей Кравцов,
министр транспорта ― Евгений Дитрих,
министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) ― Евгений Зинчев,
министр природных ресурсов и экологии ― Дмитрий Кобылкин,
министр по развитию Дальнего Востока и Арктики ― Александр Козлов,
министр спорта ― Олег Матыцин,
министр внутренних дел ― Владимир Колокольцев,
министр юстиции ― Константин Чуйченко,
министр науки и высшего образования ― Валерий Фальков,
министр иностранных дел ― Сергей Лавров,
министр промышленности и торговли ― Денис Мантуров,
министр культуры ― Ольга Любимова,
министр энергетики ― Александр Новак,
министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ― Максут Шадаев,
министр экономического развития ― Максим Решетников
министр сельского хозяйства ― Дмитрий Патрушев,
министр здравоохранения ― Михаил Мурашко,
министр труда и социальной защиты ― Антон Котяков,
министр обороны ― Сергей Шойгу,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ― Владимир Якушев.
Должность первого заместителя председателя правительства занял Андрей Белоусов, вице-премьерами стали Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко.
Напомним, 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. После оглашения послания премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.
Новым главой российского правительства был выбран Михаил Мишустин. Его кандидатуру поддержали 85,1% депутатов Госдумы. Глава государства подписал указ о назначении Мишустина на пост председателя правительства РФ 16 января.