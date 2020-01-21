Невестка Никиты Хрущева скончалась на 86-м году после продолжительной болезни

Москва, 21 января. Невестка руководителя СССР 1950-60-х годов Никиты Хрущева Галина Шумова скончалась в Москве после продолжительной болезни. Об этом корреспонденту ФАН сообщил правнук первого секретаря ЦК КПСС Илья.

По его словам, смерть женщины произошла еще в субботу, 18 января.

«Она умерла дома, она болела, у нее уже очень приличный возраст», — сообщил родственник Шумовой.

Галина Шумова была первой супругой сына Никиты Хрущева Сергея. Продолжительное время пара совместно проживала в США, однако затем супруги расстались, и женщина вернулась в Россию.

Сообщается, что смерть случилась из-за остановки сердца.