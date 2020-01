В США прошел самый массовый оружейный митинг в истории

После того, как администрация штата Вирджиния ограничила права на огнестрельное оружие, в вирджинской столице Ричмонде собрался самый массовый оружейный митинг в современной истории США. На него съехались 22 тысячи владельцев оружия и оружейных активистов из ближайших штатов. Цель многочисленного оружейного протеста — отмена введенных ограничений и недопущение дальнейшего ущемления Второй поправки к Конституции США на всей территории страны.

Сразу после победы Демократической партии на местных выборах в Вирджинии в ноябре 2019 года губернатор Ральф Нортэм объявил о принятии беспрецедентных норм по борьбе с «оружейным насилием». Жесткие меры связывались, прежде всего, с гибелью 12 человек в ходе стрельбы в городе Вирджиния-Бич 31 мая 2019 года. Сославшись на необходимость предотвращения «массовых шутингов», Нортэм предложил запретить свободную продажу автоматического оружия на территории штата, ввел обязательную проверку личных данных граждан при покупке ружей и пистолетов, а также запретил ношение огнестрельного оружия в публичных местах.

США — страна прецедентного права, поэтому владельцы огнестрельного оружия из сопредельных регионов быстро сообразили, что если никто открыто не выступит против действий демократов, то рано или поздно «вирджинский сценарий» ожидает всех. Особенно если в 2020 году республиканцы потеряют большинство мест в Конгрессе США, действующий президент Америки Дональд Трамп не будет переизбран на второй срок и на его замену придет демократ.

Напуганный народным гневом и возможными последствиями массового протеста губернатор Нортэм объявил на территории штата чрезвычайное положение и распорядился ввести в Ричмонд милитаризированные полицейские части. Фактически один из крупнейших городов США находился несколько дней в состоянии «осажденной крепости» с часовыми, комендантским часом и прочими прелестями военного времени.

Надо отметить, что и многие сторонники Второй поправки явились на митинг при полной амуниции и с грозными лозунгами вроде «Хочешь отнять — попробуй!» (Come and take it!). Как утверждали либеральные СМИ, среди митингующих был значительный процент неонацистов, белых националистов и прочих радикалов. Трех человек, подозреваемых в экстремистской деятельности, арестовали за несколько дней до мероприятия. Однако, несмотря на угрозы и нагнетание истерии в СМИ, самый представительный консервативный протест последних лет прошел на удивление мирно. Впрочем, сам факт проведения такого митинга сигнализирует о гигантской поляризации общества, о наличии в США неразрешимого внутреннего конфликта, который рано или поздно приведет к разрушительным последствиям и открытому вооруженному противостоянию.

Напомним, вопрос права на владение огнестрельным оружием в США долгое время является одним из самых болезненных. Вторая поправка к Конституции четко указывает: «Право народа на хранение и ношение оружия не должно ограничиваться». Но эта норма была введена в американскую Конституцию еще в конце XVIII века. Тогда под «оружием» понимались нож, сабля, топор, однозарядный пистолет или мушкет. Маньяк или злоумышленник с помощью них не смог бы причинить большой человеческий ущерб, даже если бы захотел. Однако спустя два века огневая мощь, зарядность и скорострельность оружия выросли многократно, поэтому психопаты и террористы получили возможность расстреливать по 10-20 человек за несколько минут. Иными словами, действия демократов, желающих существенно ограничить Вторую поправку, имеют под собой логику. Их главный мотив — борьба с массовыми убийствами, число которых за последние годы выросло многократно. При этом консервативное сообщество не желает уступать и постоянно подчеркивает, что Вторая поправка не может быть пересмотрена ни при каких условиях.

Более того, сторонники Второй поправки парадоксально заявляют, что право на огнестрельное оружие не отнимает жизни, а наоборот, спасает их. При этом они справедливо указывают, что львиная доля убийств в США совершается огнестрельным оружием, купленным нелегально. По мнению консерваторов, если лишить граждан свободного доступа к огнестрельному оружию, то люди потеряют возможность самозащиты, зато преступники никак не пострадают, а будут продолжать покупать «стволы» на черном рынке. Защитники права на огнестрельное оружие всячески подчеркивают, что наличие огнестрельное оружия на руках у граждан может вовремя пресечь кровопролитие. Такое действительно иногда случалось, но чаще всего даже вооруженный и опытный человек оказывается не в силах вовремя остановить массовую расправу.

Главные выгодоприобретатели в борьбе между сторонниками и противниками Второй поправки — производители огнестрельного оружия и представляющая их интересы Национальная стрелковая ассоциация США. Любые попытки демократов ввести меры по контролю за оборотом огнестрельного оружия или запретить автоматические винтовки к свободной продаже моментально вызывают бешеный рост спроса на товары в оружейных магазинах. Именно это сейчас происходит в штате Вирджиния, где люди бросились сметать с полок автоматы, пистолеты и патроны, пока жесткий закон об ограничениях не вступил в силу. Сообщается, что в Вирджинии уже побит 30-летний рекорд по продажам огнестрельного орудия.