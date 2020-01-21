Приставы пытаются взыскать с Петросяна и Степаненко 101 рубль

Москва, 21 января. Судебные приставы пытаются взыскать с российского комика Евгения Петросяна и его бывшей супруги Елены Степаненко 101 рубль, который пара задолжала по налогам. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте ФССП.

Отметим, что пара уже больше года не общается друг с другом. В настоящий момент Петросян и Степаненко делят в суде имущество, стоимость которого оценивается в миллиард рублей. Власти арестовали счета ЖСК «Улыбка москвича», учредителями которого были российские комики. Они вместе владели офисным зданием в центре Москвы, зарегистрированным на «Улыбку москвича», и паркингом.

Петросян и Степаненко развелись 16 ноября 2018 года. В декабре 2019 года Петросян женился на Татьяне Брухуновой, которая моложе его на 44 года.

Как сообщалось ранее, Степаненко несколько раз звали принять участие в съемках «Петросян-шоу», однако она каждый раз отвечала отказом, что свидетельствует о крупной ссоре между бывшими супругами.

Добавим также, что передел имущества в рамках бракоразводного процесса совпал с закрытием программы «Смехопанорама». Причиной закрытия передачи стало решение телеканала ВГТРК сэкономить утренний блок. Впрочем, сам Петросян отнесся к этому спокойно. Он отметил, что многие передачи закрываются, а потом открываются вновь.

Артист Владимир Винокур в свою очередь выступил резко против закрытия «Смехопанорамы». По его словам, у программы масса поклонников, которые искренне любят юмор Петросяна и его гостей.