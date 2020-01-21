Две женщины и ребенок погибли при обстреле террористов в Алеппо

Дамаск, 21 января. Трое мирных жителей Сирии погибли при обстреле Алеппо со стороны террористов. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, террористы обстреляли жилые кварталы Алеппо. В результате обстрела погибли две женщины и один ребенок. Кроме того, при обстреле Алеппо пострадали три мирных жителя.

Стоит отметить, что минувшей ночью террористы открыли огонь из реактивных систем залпового огня по западным окаринам Алеппо. Под ударами артиллерии террористов оказались районы Дждейда и Джамият-эз-Захра.

Согласно данным российского Центра по примирению враждующих сторон, в Сирии с 16 января в результате обстрелов боевиков погибли 28 мирных жителей Алеппо, 56 человек получили ранения.

Кроме того, 17 января беспилотник террористов нанес удар по позициям правительственных сил Сирии в районе Алеппо. В результате удара погибли двое сирийских военнослужащих, еще четверо получили ранения.