Юрий Чайка станет полпредом президента на Северо-Кавказе. События дня. ФАН-ТВ

В Кремле сегодня прошла встреча президента России с пока еще генпрокурором и заместителем председателя Следственного комитета. Владимир Путин предложил Юрию Чайке стать его полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе. Глава государства отметил, что регион довольно сложный — там выше уровень безработицы и коррупции, сильна террористическая угроза. Опыт генпрокурора, по словам президента, придется там весьма кстати. Надзорное ведомство Владимир Путин попросил продолжить усиленную работу по соблюдению законов в социальной сфере и единообразной трактовкой законов на территории всей страны. А эти задачи теперь, вероятнее всего, лягут на плечи Ильи Краснова, ведь именно ему глава государства предложил сменить Юрия Чайку на посту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что указы пока не подписаны. Тем не менее, в Кремле уверены, что Совет Федерации одобрит кадровые предложения.

В свете последних событий эта рокировка, само собой, будет не единственной, напомним, что правительство ушло в отставку. А новый премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил Владимиру Путину обновленный состав кабмина. В Кремле уверяют, что это случится в самое ближайшее время — в соответствии со сроками, установленными Конституцией. Тем не менее, в СМИ уже появляется информация о возможных перестановках. Так, на пост министра просвещения, скорее всего не вернется Ольга Васильева. В правительстве Мишустина эту должность прочат главе Рособрнадзора Сергею Кравцову. Вице-премьер Виталий Мутко тоже может перейти на другую работу, но в какую сферу — пока информации нет. Он, напомним, ранее возглавлял Российский футбольный союз, а с 2018-го был назначен зампредседателя кабмина по строительству и региональному развитию. Нового руководителя, вероятнее всего, обретет и Министерство культуры. По неподтвержденной пока информации, Владимира Мединского на этом посту сменит Ольга Любимова. Которая сейчас возглавляет в Минкульте департамент кинематографии. Под вопросом и продолжение работы в былой должности и.о. главы Минздрава Вероники Скворцовой.

Белоруссия пытается заключить контракт с Казахстаном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на то, что Россия якобы не дает согласия на поставки нефти из Казахстана. Подготовка к подписанию соглашения между Минском и Нур-Султаном велась еще в ноябре прошлого года, речь шла об экспорте в объеме не более 3,5 миллионов тонн в год. В Казахстане наиболее оптимальным способом транспортировки считают трубопроводный перегон. А для использования нефтяной магистрали «Дружба», понятное дело, необходимо, согласие России.

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — говорит Александр Лукашенко, президент республики Беларусь.

При этом в Минске не отрицают, что активно ищут альтернативных поставщиков, от российского черного золота союзное государство готово отказаться, если найдет более экономичный вариант. На фоне договора о союзном государстве и глобальных планов по интеграции, нефтяные споры выглядят весьма нелицеприятно. Но и России выставили такие условия, приняв которые наши поставщики понесут миллиардные потери причем в долларовом эквиваленте. Напомним, что в новом году Минск отказался от поставок российской нефти по рыночной цене. А накануне закупил 80 тысяч тонн энергоносителя у Норвегии, попутно ведя переговоры с Польшей, Украиной, странами Балтии и Азербайджаном.