Сирия, 21 января. Террористы обстреляли жилой комплекс в Алеппо из гранатометов. Работа ВВС Сирии в Идлибе над позициями альянса «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, потеряли укрепленную огневую точку на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла из гранатометов окраину Алеппо - есть пострадавшие среди мирных жителей, в Идлибе обменялись ударами с сирийской армией.

Международная коалиция: провели патрулирование в районе нефтегазовых полей на северо-востоке Хасаки.

Провинция Алеппо

На юго-западе провинции ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по укрытиям боевиков «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Как сообщает новостной Telegram-канал BNN SYR, точечные удары по опорным пунктам радикалов были нанесены по укрытиям джихадистов в районе высот Саман, а также у поселков Зейтун, Халса, Хан-Туман и Аль-Бавабия.

Группировка террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (возглавляет альянса «Тахрир аш-Шам») открыла огонь из двух гранатометов по южным окрестностям города Алеппо, в районе жилых комплексов Нового Алеппо. Как передает источник в сети Twitter (@rana_alasad), несколько снарядов приземлились в районе Аз-Захра, погибло три мирных жителя: две женщины и ребенок.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары в районе поселка Хан ас-Субуль на юге провинции Идлиб, как передает медиаресурс Step News.

Боевики «Тахрир аш-Шам» разместили на подконтрольном им медиаресурсе «Ибаа» заявление о том, что за сегодня им удалось отразить три попытки наступления правительственной армии на фронте у поселка Тель-Мастиф и убить около тридцати бойцов САА и членов союзного ополчения. Боевики «Тахрир аш-Шам» нанесли удар из противотанковых ракетных установок по укрепленным огневым точкам сирийской армии в районе поселка Джарджаназ, о чем также сообщает «Ибаа». Официальные СМИ пока не комментируют данное заявление джихадистов и не подтверждают потерь.

Провинция Хама

В районе деревни Хавиджа произошло боестолкновение между отрядами радикалов и подразделением сирийской армии. Как передает агентство Halab Today, позже стороны обменялись ударами из тяжелой артиллерии в долине Аль-Габ.

Сообщается, что турецкие пограничники убили гражданского и ранили семь человек которые попытались пересечь границу в районе города Харим на северо-западе провинции, как передает агентство Step News.

Провинция Хасака

Конвой пикапов международной коалиции в очередной раз был замечен в районе города Тель-Тамр, где он проводил патрулирование, как передает новостное агентство Alk Habour 21. Отмечается, что количество американских патрулей, которые двигаются по маршруту от нефтегазовых полей Румейлан и Тель-Тамр в последние месяцы возросло.

1 Организация запрещена на территории РФ.