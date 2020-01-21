Шойгу сохранил пост министра обороны РФ

Москва, 21 января. Сергей Шойгу назначен на должность министра обороны РФ. Об этом говорится в указе президента РФ.

Напомним, 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. После оглашения послания премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Новым главой российского правительства был выбран Михаил Мишустин. Его кандидатуру поддержали 85,1% депутатов Госдумы. Глава государства подписал указ о назначении Мишустина на пост председателя правительства РФ 16 января.