Украинский эксперт Метлев назвал поправки в Конституцию РФ ликвидацией Украины

Москва, 21 января. Киевский политолог Андрей Метлев заявил, что предложенные российским президентом поправки в Конституцию РФ приведут к ликвидации Украины.

В эфире политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Метлев назвал конституционную реформу в РФ «главной опасностью для Украины», которая приведет к ее уничтожению как независимого государства. С точки зрения эксперта, пункт о закреплении приоритета Конституции РФ над международными нормами в рамках российского правового пространства может перечеркнуть Беловежское соглашение.

«Эти изменения в Конституции <...> говорят о том, что будут ликвидированы Беловежские соглашения. И с этого начинается. Когда этот договор будет Россией дезавуирован, можно будет присоединять кусками Прибалтику», — считает украинский эксперт.

Ведущий программы Анатолий Кузичев с юмором ответил Андрею Метлеву. Он обратился к жителям прибалтийских республик с просьбой «прибраться в городах», так как россияне «скоро будут забирать» их. Екатерина Стриженова не оценила юмор своего коллеги и попросила быть его аккуратнее в подобных выражениях, потому некоторые страны могут быть слишком серьезно воспринять эти слова.

Напомним, 15 января российский президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ.