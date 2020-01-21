Эрдоган призвал Путина приложить усилия для прекращения атак в сирийском Идлибе

Анкара, 21 января. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил подробности переговоров турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации в Сирии и Ливии.

По его словам, во время международной конференции по Ливии, прошедшей 19 января, Эрдоган передал российскому президенту данные о сложной обстановке в Идлибе. Анкара обратилась к российскому лидеру и международному сообществу с призывом поспособствовать прекращению атак на правительственные войска Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об активизации террористов в провинции Идлиб. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, с 16 января боевики атаковали 16 раз позиции сирийской армии и 253 раза обстреляли населенные пункты.

Напомним, боевые действия в Сирии продолжаются с 2011 года. Сирийская армия при поддержке России освободила практически всю территорию страны от террористов и приступила к восстановлению инфраструктуры. Главные силы запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 были уничтожены при активном содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.