Соседов объяснил феномен популярности Бузовой в Instagram

Москва, 21 января. Телеведущая и певица Ольга Бузова лидирует по количеству подписчиков в российском сегменте социальной сети Instagram. В настоящее время на аккаунт Бузовой в Instagram подписаны 19,1 миллиона пользователей.

Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов выразил уверенность, что популярность Бузовой в Instagram не связана с ее творческой деятельностью. По его словам, Бузова вызывает интерес у пользователей Сети благодаря своему образу жизни.

«К музыке это не имеет никакого отношения. Это сфера изучения скорее социологов или социальных психологов, но это не музыкальный феномен. Ольгу любят не за песни, а скорее за стиль жизни. Некую пропаганду, рекламу иного образа жизни, более дорогого», — пояснил журналист.

Соседов предположил, что не все подписчики Бузовой являются реальными людьми. По его мнению, часть подписчиков Бузовой являются ботами, передает «Слово и Дело».

«Здесь много пыли в глаза и накруток. Все это очень фальшиво. Я не верю, что люди искренно ее ценят и любят. Надо смотреть на социальный и возрастной состав ее публики. Может это какая-то новая форма зомбирования людей, используются какие-то новые технологии», — добавил эксперт.

Ранее Бузова рассекретила свой роман с блогером Давидом Манукяном. Бузова призналась, что встречается с Давидом Манукяном. По ее словам, благодаря новым отношениям она «испытывает эмоции, которых у нее уже давно не было».