Скабеева пошутила о штрафе для Водонаевой за высказывание о россиянах

Москва, 21 января. Ведущая телепрограммы «60 минут» Ольга Скабеева иронично прокомментировала предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать фотомодель Алену Водонаеву за ее слова о россиянах.

«Кажется, скоро рекламных интеграций в Instagram Водонаевой станет больше — надо же отбивать», — пошутила она в Telegram.

Напомним, что скандал с Водонаевой произошел, когда фотомодель пригласили выступить в программе «60 минут», чтобы обсудить перспективы повышения маткапитала в России. Девушка сразу вступила в спор со Скабеевой, заявив, что повышение выплат для матерей побудит «нищих больше рожать» ради государственных денег. При этом потенциальных получателей маткапитала она назвала «быдлом, которому вечно не хватает на бутылку водки».

Ведущая ток-шоу возразила, что системой государственной помощи злоупотребить не получится — материнский капитал нельзя даже обналичить, поэтому возможности нецелевого расходования средств сведены на нет.

Несмотря на этот аргумент, Водонаева продолжила отстаивать свою позицию, а после эфира обвинила Скабееву в том, что она пропагандирует невежество и агрессию.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что для «дам с большими губами» предусмотрен специальный формат телешоу — «Дом-2», где они могут скандалить и капризничать, а политическая передача — не место для таких персон. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь предложил оштрафовать Водонаеву за оскорбление общества.