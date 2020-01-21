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Специальный приз жюри конкурса «Хорошие новости России» присужден жительнице Архангельска

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Специальный приз жюри конкурса «Хорошие новости России» присужден жительнице Архангельска

Федеральное агентство новостей объявило победителей конкурса «Хорошие новости России» в пяти номинациях, а также обладателя специального приза конкурсного жюри.

Изначально жюри, состоящее из профессиональных журналистов, политиков и общественных деятелей, решило отдать специальный приз Ксении Соколовой из казанского издания «Бизнес Online», отметив ее публикацию «Пятая промышленная революция — это мир, где совместно работают роботы и люди». Однако журналистке пришлось отказаться от денежного приза в размере 100 тысяч рублей из-за корпоративных правил.

«У нас есть корпоративные правила, которые запрещают принимать любые подарки, премии и гранты от любых источников, если их размер превышает три тысячи рублей», — объяснила Ксения Соколова.

При этом она поблагодарила жюри конкурса «Хорошие новости России» за высокую оценку ее публикации о III Всемирном цифровом саммите по интернету вещей и искусственному интеллекту IoT & Al World Summit Russia 2019.

«Это мотивирует создавать еще больше качественных материалов о позитивных событиях, — отметила журналистка газеты «Бизнес Online». — Хочется, чтобы инфоповодов для этого было больше. Но, к сожалению, принять ваш приз я не могу из-за редакционной политики».

Специальный приз жюри конкурса «Хорошие новости России» присужден жительнице Архангельска

В связи с этим жюри конкурса «Хорошие новости России» приняло решение присудить специальный приз Наталье Сенчуковой из газеты «Архангельск — город воинской славы», поскольку ее статья «В больнице их называют студенты-романтики» была на втором месте в рейтинге конкурсной комиссии после публикации Ксении Соколовой. В своем материале Наталья Сенчукова познакомила читателей с «бойцами» Всероссийского студенческого медицинского отряда «Коллеги», которые третье лето подряд приезжают работать в архангельские медучреждения.

«Для меня это большая честь. Огромное спасибо», — поблагодарила ФАН архангельская журналистка.

В понедельник, 27 января, в Петербурге состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «Хорошие новости России», после которой для гостей Северной столицы будет организована экскурсия.

Специальный приз жюри конкурса «Хорошие новости России» присужден жительнице Архангельска

«Большое спасибо за то, что вы сделали! А сделали немало. Благодаря сотруднице нашей редакции Любови Киселевой (стала победительнице конкурса «Хорошие новости России» в номинации «Спорт». — Прим. ФАН) мы приобрели новых читателей и друзей, активно помогавших нам и искренне переживавших за Любу. Вскоре мы поняли, что боремся не только за нее, а за команду «Тюменских известий», за героиню конкурсного материала Светлану Панову — тренера по гиревому спорту сельской спортшколы, а значит — и за ее юных воспитанников!

Неслучайно Любовь Киселева приняла решение передать призовые деньги этой спортшколе. А они, не сомневаемся, найдут на что их потратить. У сельских спортсменов много проблем, будем счастливы, если мы с вами поможем решить хотя бы одну из них. Благодаря конкурсу мы узнали многое о коллегах из Новосибирска, Ульяновска, Дагестана... Хорошие талантливые ребята и достойные соперники! Ну, и самое главное — мы стали постоянными читателями новостной ленты ФАН и вашими поклонниками! Спасибо большое и удачи всем нам», — такой отзыв получил ФАН от главного редактора газеты «Тюменские известия» Анатолия Кострова.

И это для нас является подтверждением того, что организованный ФАН конкурс региональных журналистов нужен и важен. Спасибо всем, кто принимает участие!

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