Специальный приз жюри конкурса «Хорошие новости России» присужден жительнице Архангельска

Федеральное агентство новостей объявило победителей конкурса «Хорошие новости России» в пяти номинациях, а также обладателя специального приза конкурсного жюри.

Изначально жюри, состоящее из профессиональных журналистов, политиков и общественных деятелей, решило отдать специальный приз Ксении Соколовой из казанского издания «Бизнес Online», отметив ее публикацию «Пятая промышленная революция — это мир, где совместно работают роботы и люди». Однако журналистке пришлось отказаться от денежного приза в размере 100 тысяч рублей из-за корпоративных правил.

«У нас есть корпоративные правила, которые запрещают принимать любые подарки, премии и гранты от любых источников, если их размер превышает три тысячи рублей», — объяснила Ксения Соколова.

При этом она поблагодарила жюри конкурса «Хорошие новости России» за высокую оценку ее публикации о III Всемирном цифровом саммите по интернету вещей и искусственному интеллекту IoT & Al World Summit Russia 2019.

«Это мотивирует создавать еще больше качественных материалов о позитивных событиях, — отметила журналистка газеты «Бизнес Online». — Хочется, чтобы инфоповодов для этого было больше. Но, к сожалению, принять ваш приз я не могу из-за редакционной политики».

В связи с этим жюри конкурса «Хорошие новости России» приняло решение присудить специальный приз Наталье Сенчуковой из газеты «Архангельск — город воинской славы», поскольку ее статья «В больнице их называют студенты-романтики» была на втором месте в рейтинге конкурсной комиссии после публикации Ксении Соколовой. В своем материале Наталья Сенчукова познакомила читателей с «бойцами» Всероссийского студенческого медицинского отряда «Коллеги», которые третье лето подряд приезжают работать в архангельские медучреждения.

«Для меня это большая честь. Огромное спасибо», — поблагодарила ФАН архангельская журналистка.

В понедельник, 27 января, в Петербурге состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «Хорошие новости России», после которой для гостей Северной столицы будет организована экскурсия.

«Большое спасибо за то, что вы сделали! А сделали немало. Благодаря сотруднице нашей редакции Любови Киселевой (стала победительнице конкурса «Хорошие новости России» в номинации «Спорт». — Прим. ФАН) мы приобрели новых читателей и друзей, активно помогавших нам и искренне переживавших за Любу. Вскоре мы поняли, что боремся не только за нее, а за команду «Тюменских известий», за героиню конкурсного материала Светлану Панову — тренера по гиревому спорту сельской спортшколы, а значит — и за ее юных воспитанников! Неслучайно Любовь Киселева приняла решение передать призовые деньги этой спортшколе. А они, не сомневаемся, найдут на что их потратить. У сельских спортсменов много проблем, будем счастливы, если мы с вами поможем решить хотя бы одну из них. Благодаря конкурсу мы узнали многое о коллегах из Новосибирска, Ульяновска, Дагестана... Хорошие талантливые ребята и достойные соперники! Ну, и самое главное — мы стали постоянными читателями новостной ленты ФАН и вашими поклонниками! Спасибо большое и удачи всем нам», — такой отзыв получил ФАН от главного редактора газеты «Тюменские известия» Анатолия Кострова.

И это для нас является подтверждением того, что организованный ФАН конкурс региональных журналистов нужен и важен. Спасибо всем, кто принимает участие!