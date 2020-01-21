Российский этнографический музей будут продвигать в Интернете. ФАН-ТВ

Сегодня о планах развития Российского этнографического музея рассказала его директор Юлия Купина во время пресс-конференции.

Развивать и продвигать музей в Интернете и на международных площадках, распространять информацию о нем, модернизировать, прежде всего, сайт учреждения, привлекать таким образом больше посетителей, в особенности молодежь. Такую задачу, как одну из приоритетных, выделила директор музея Российского этнографического музея Юлия Купина. По ее мнению, нужно также уделять больше внимания постоянным экспозициям, создать фонд развития музея. А для реализации планов — увеличить финансирование. Сделать это возможно, если активно участвовать в грантах. Концепцию развития музея, ранее, Юлия Купина уже представила в Министерстве культуры страны.

«Наша же первоначальная задача, рядом которая стоит с информационным обеспечением, это развитие многоканального финансирования, прежде всего, за счет грантовской поддержки — это научные гранты, которые нам обеспечат изучение и сохранение наших коллекций, экспедиций, публикаций. Это гранты музейные, которые обеспечат наше вхождение в музейное, мировое сообщество, и укрепление наших позиций в российском музейном сообществе», — рассказал директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

Российский этнографический музей — один из крупнейших этнографических музеев Европы. Проводит до 40 выставок в год. В день его посещают 700-800 человек. Однако, согласно плану, эта цифра должна быть не меньше тысячи. Продвижение музея и его развитие — сегодня приоритетное направление для руководства культурного учреждения.