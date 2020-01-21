Главные новости 21 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 21 января.

Живущий в Вильнюсе старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой. Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Волочковой.

Всемирная организация здравоохранения проведет в среду, 22 января, экстренное заседание из-за коронавируса 2019-nCoV. Смертельный коронавирус распространяется за пределы Китая: что о нем известно и ждать ли его в России.

Украинский политолог заявил, что озвученный заместителем секретаря СНБО вариант силового захвата Донбасса не актуален. Украинский эксперт Куценко прокомментировал угрозу замсекретаря СНБО захватить Донбасс.

Антон Дроздов сообщил, что выход на пенсию отложится у 800 тысяч россиян. Глава ПФР сообщил об уменьшении числа пенсионеров в связи с пенсионной реформой.

В республике столкнулись машина скорой помощи и грузовик. Три работника скорой помощи погибли в ДТП в Марий Эл.

Королева Великобритании Елизавета II потребовала от Меган Маркл вернуть все королевские украшения. Елизавета II забрала у Меган Маркл все королевские украшения.

Поклонники оценили новый образ певицы. Похудевшая Семенович восхитила подписчиков летним образом.

Девушка умерла на 27-м году жизни из-за оторвавшегося тромба. Названа причина смерти 26-летней актрисы Рузавиной.

Россияне прощаются с актрисой Мариной Рузавиной, которая скончалась в Пензе на следующий день после празднования 26-летия. Россияне попрощались с Рузавиной, скончавшейся в 26 лет.

Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения анонсировала предстоящую свадьбу с избранником. Волочкова заявила, что выйдет замуж в 2020 году.