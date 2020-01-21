Самолет SSJ-100 экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 21 января. Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара в Нижний Новгород, совершил аварийную посадку в Ростове-на-Дону по причине срабатывания датчика топлива. Об этом сообщил источник в экстренных службах Ростовской области.

Отмечается, что на борту самолета находилось 88 пассажиров и пять членов экипажа, пострадавших среди них нет.