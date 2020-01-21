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Самолет SSJ-100 экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону

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Самолет SSJ100 экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 21 января. Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара в Нижний Новгород, совершил аварийную посадку в Ростове-на-Дону по причине срабатывания датчика топлива. Об этом сообщил источник в экстренных службах Ростовской области.

Отмечается, что на борту самолета находилось 88 пассажиров и пять членов экипажа, пострадавших среди них нет.

«Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Нижний Новгород, в 17.27 произвел аварийную посадку в Ростове-на-Дону после срабатывания датчика расхода топлива», — рассказал источник.

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Источник: РИА Новости
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