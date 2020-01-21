Конституционная реформа России стала неожиданностью для Запада

Москва, 21 января. Запад попытается использовать ситуацию с изменением Конституции РФ в свою пользу, исказив суть поправок. Такое мнение высказал глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

В разговоре с корреспондентом интернет-издания «Политика сегодня» сенатор отметил, что пока свидетельств иностранного вмешательства в ситуацию с Конституцией не замечено, поскольку для Запада изменения, предложенные Путиным, были неожиданными.

«Но они уже начинают нащупывать какие-то пути, которые, с их точки зрения, могут противодействовать процессам укрепления российского суверенитета», — считает парламентарий.

По его мнению, процесс информационной атаки уже разворачивается. Так, телеканал Euronews взял комментарий об изменениях Конституции у «маргинальных людей».

«Это на русском нам выдается как некий баланс мнений, как некое свидетельство обеспокоенности российского общества», — считает Климов.

Кроме того, на деньги США продолжает антироссийскую пропаганду «Радио Свобода», пытаясь дискредитировать внесение поправок в основной закон страны.

«Их цель не мощная самостоятельная Россия, которая отстаивает свои национальные интересы. Их цель противоположная», — считает парламентарий.

Напомним, с предложением внесения поправок в Конституцию РФ 15 января выступил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. В понедельник, 20 января, национальный лидер внес в Госдуму законопроект об изменениях основного закона.