В Сети высмеяли Соболь, сравнившую себя с Мишустиным из-за «пятерок» в аттестате

Москва, 21 января. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь похвасталась в Twitter, что закончила ту же школу, что и глава российского правительства Михаил Мишустин.

Соболь поделилась публикацией, в которой сообщается, что Мишустин учился в средней школе №7 города Лобня. Соболь не смогла пройти мимо публикации и решила вставить свои пять копеек: юрист ФБК заявила, что училась в одной школе с Мишустиным, но в отличие от нового премьера закончила ее без четверок.

Журналист Олег Лурье удивился такому сравнению Соболь и Мишустина по школьным оценкам. По словам Лурье, достигнутые Мишустиным успехи в профессиональной деятельности никак нельзя сравнить с тем, что за всю жизнь сделала соратница Алексея Навального.

«Мишустин сделал российскую налоговую службу одной из лучших в мире и стал премьер-министром огромной страны. Максимум, что может Соболь — устраивать провокации, выходить на улицу и зарабатывать деньги, собирая своих хомячков», — заявил Лурье в комментарии «ПолитЭксперту».

Лурье уверен, что Соболь попросту пытается в очередной раз пропиариться на имени нового премьера. Однако учеба в одной школе с Мишустиным ничуть не делает «достижения» Соболь более значимыми.

Пользователи Сети также не оценили пост Соболь. Комментаторы отметили, что зачастую хорошая успеваемость не является залогом высокого интеллекта, а иногда имеет обратный эффект.