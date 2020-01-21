Милонов рассказал о крови на руках Навального

Москва, 21 января. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал российские власти ужесточить наказание за организацию незаконных митингов в России. Об этом он заявил, комментируя недавнюю акцию протеста в американский Вирджинии, когда тысячи митингующих вышли на улицы, чтобы отстоять свое право на ношение огнестрельного оружия. При этом у каждого был пистолет.

По словам Милонова, многие правозащитники критикуют государство и встают на сторону манифестантов, но при этом никто из них не задумывается о том, какую опасность протестующие представляют для всех остальных.

Летние протесты в Москве, а также митинги в Гонконге и Париже показали, что участники этих акций подчас ведут себя крайне агрессивно, забрасывая полицию камнями, бутылками с зажигательной смесью и мусорными урнами. Ответные же действия стражей порядка, которые применяют резиновые пули и слезоточивый газ для разгона толпы, неизменно встречают шквал критики со стороны либеральной части общественности.

«Примером тому Алексей Навальный, на руках у которого кровь очень многих людей. Он толкал введенных в им заблуждение соратников на откровенные провокации и силовой конфликт с органами власти, и сходило ему это с рук», — пояснил Милонов New Inform.

Депутат считает, что на сегодняшний день российское законодательство предусматривает слишком мягкое наказание за организацию беспорядков. Люди, которые срывают режим работы общественного транспорта и несут ответственность за стычки с полицией, получают 15 суток административного ареста. Столько же получают хулиганы, использующие нецензурную лексику в общественных местах.