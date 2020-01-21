Трамп приехал на форум в Давос в противогололедных «лаптях»

Давос, 21 января. Президент США Дональд Трамп, прибывший в швейцарский Давос, где пройдет Всемирный экономический форум, привлек внимание СМИ своей обувью.

Глава Белого дома, судя по всему, решил остановить свой выбор на достаточно необычной для него обуви из-за снега и гололеда в Давосе. Боящийся поскользнуться и упасть Дональд Трамп спустился с трапа самолета в противогололедных «лаптях». Соответствующие кадры опубликованы фотографом Элиоnом Ваглэндом в микроблоге в Twitter.

«Дональд Трамп готов к Давосу, он носит «ледоходы», — написал он.

Donald Trump is ready for Davos, he's wearing snow grippers. pic.twitter.com/zaMSyZx7yB — Elliot Wagland (@elliotwagland) January 21, 2020

Обувь американского президента не первый раз приковывает внимание журналистов. Так, в октябре с Трампом случился очередной конфуз. Он вышел из лимузина и направился к самолету, чтобы вылететь в город Рочестер. Во время подъема главы Белого дома по трапу самолета папарацци запечатлели на видео туалетную бумагу, которая прилипла к каблуку ботинка президента. Кадры стали вирусными и собрали тысячи едких комментариев пользователей Сети.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января. В нем принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп планирует провести двусторонние переговоры с главами Ирака, Пакистана, Евросоюза и Швейцарии.