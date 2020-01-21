В Минпросвещения РФ пообещали создать открытый банк «уроков Победы»



Члены жюри конкурса «Урок Победы» провели брифинг, на котором сообщили о старте первого этапа оценки работ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе конкурса педагоги и методисты из России и зарубежных стран представили свои методические разработки для уроков, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. На конкурс учителя из РФ и еще 27 стран прислали более 15 тысяч работ. Из них на первом этапе жюри отобрали 800 методических разработок.

«Каждая пятая российская школа в лице своих учителей представила на этот конкурс свои работы. Это подлинный масштаб, массовость», — отметил председатель жюри конкурса ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Наибольшая активность среди учительского сообщества была в Краснодарском крае, Москве, Брянской области. Из зарубежных стран в лидерах по числу участия Республика Беларусь и Молдавия. В конкурсе приняли участие все республики бывшего Советского Союза за исключением Туркменистана.

Торкунов также оценил и высокое качество работ из Донецкой Народной Республики. В свою очередь, ответственный секретарь оргкомитета конкурса «Урок Победы», советник министра просвещения РФ Андрей Петров подчеркнул, что педагоги проявили оригинальность и фантазию в своих работах.

«Меня поразило, что учителя истории взялись за те темы, которые не на слуху. «Истребители во время Великой Отечественной войны», урок музыки на тему «Музыка в блокадном Ленинграде», урок информатики «Шифрование в ВОВ», — привел он примеры.

По мнению Петрова, необходимо «собрать с полей» те живые практики «уроков Победы», которые существуют сейчас, и сформировать из них банк методических материалов.

«Мы действительно имеем в руках грандиозный массив дидактического материала, который абсолютно готов к использованию в школе, охватывает все классы», — констатировал советник министра просвещения.

Работа жюри продлится до конца февраля. На втором этапе конкурса члены жюри выберут 33 финалиста. Они проведут открытые уроки Победы в московских школах.