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В Минпросвещения РФ пообещали создать открытый банк «уроков Победы»

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В Минпросвещения РФ пообещали создать открытый банк «уроков Победы»
Члены жюри конкурса «Урок Победы» провели брифинг, на котором сообщили о старте первого этапа оценки работ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе конкурса педагоги и методисты из России и зарубежных стран представили свои методические разработки для уроков, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. На конкурс учителя из РФ и еще 27 стран прислали более 15 тысяч работ. Из них на первом этапе жюри отобрали 800 методических разработок.

«Каждая пятая российская школа в лице своих учителей представила на этот конкурс свои работы. Это подлинный масштаб, массовость», — отметил председатель жюри конкурса ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Наибольшая активность среди учительского сообщества была в Краснодарском крае, Москве, Брянской области. Из зарубежных стран в лидерах по числу участия Республика Беларусь и Молдавия. В конкурсе приняли участие все республики бывшего Советского Союза за исключением Туркменистана. 

Торкунов также оценил и высокое качество работ из Донецкой Народной Республики. В свою очередь, ответственный секретарь оргкомитета конкурса «Урок Победы», советник министра просвещения РФ Андрей Петров подчеркнул, что педагоги проявили оригинальность и фантазию в своих работах.

В Минпросвещения РФ пообещали создать открытый банк «уроков Победы»

«Меня поразило, что учителя истории взялись за те темы, которые не на слуху. «Истребители во время Великой Отечественной войны», урок музыки на тему «Музыка в блокадном Ленинграде», урок информатики «Шифрование в ВОВ», — привел он примеры.

По мнению Петрова, необходимо «собрать с полей» те живые практики «уроков Победы», которые существуют сейчас, и сформировать из них банк методических материалов. 

«Мы действительно имеем в руках грандиозный массив дидактического материала, который абсолютно готов к использованию в школе, охватывает все классы», — констатировал советник министра просвещения.

Работа жюри продлится до конца февраля. На втором этапе конкурса члены жюри выберут 33 финалиста. Они проведут открытые уроки Победы в московских школах. 

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