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В проекте об изменении конституции пропишут последствия голосования россиян

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В проекте об изменении конституции пропишут последствия голосования россиян

Москва, 21 января. Последствия голосования россиян «за» и «против» поправок в Конституцию РФ пропишут в самом проекте. Об этом по итогам заседания комитета Госдумы по госстроительству и законодательству сообщил его глава Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это называется общероссийским голосованием. Будет специальная процедура, которая будет введена в этот самый закон, в статью вторую, и будет предусматривать последствия того или иного голосования», — сказал Крашенинников.

Сама процедура сейчас «расписывается», отметил депутат.

«Последствия — «за» или «против» — очевидны», — указал парламентарий.

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