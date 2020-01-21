В проекте об изменении конституции пропишут последствия голосования россиян

Москва, 21 января. Последствия голосования россиян «за» и «против» поправок в Конституцию РФ пропишут в самом проекте. Об этом по итогам заседания комитета Госдумы по госстроительству и законодательству сообщил его глава Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это называется общероссийским голосованием. Будет специальная процедура, которая будет введена в этот самый закон, в статью вторую, и будет предусматривать последствия того или иного голосования», — сказал Крашенинников.

Сама процедура сейчас «расписывается», отметил депутат.