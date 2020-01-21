Представители Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее «бесследном исчезновении»

Москва, 21 января. После разговора с сиделкой из реабилитационного центра на Рублевке Telegram-канал «НеМалахов» сообщил, что актриса Анастасия Заворотнюк якобы «бесследно исчезла». Эту информацию прокомментировали представители звезды сериала «Моя прекрасная няня».

По сообщению «НеМалахова», Анастасия Заворотнюк пропала из реабилитационного центра на Рублевке, где она якобы проходила лечение от онкологического заболевания.

«Палата моей клиентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже, и она прикована к кровати. Либо ее увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем. Но факт остается фактом. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала», — приводит Telegram-канал слова сиделки, работающей в центре.

Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать сообщение о пропаже Заворотнюк ее концертного директора Стаса Христова.

«Нет, я это не комментирую и вообще не в курсе, извините», — сказал представитель актрисы.

Ее директор Марина Потапова и вовсе бросила трубку, узнав, по какому поводу ей звонят.

Напомним, слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк опухоль мозга четвертой степени, появились в августе 2019 года. Тогда же поклонники актрисы заметили, что она давно не появляется на публике. Однако близкие Заворотнюк не комментируют сообщения о состоянии ее здоровья. Накануне Нового 2020 года они призвали россиян не распространять фейки о звезде сериала «Моя прекрасная няня».