Джазовый исполнитель Джеймс Эдвард Хит скончался на 94-м году жизни

Атланта, 21 января. Джазовый музыкант и композитор Джеймс Эдвард Хит умер в американском городе Логанвилль, штат Джорджия на 94-м году жизни.

Исполнитель был известен под псевдонимами Джимми Хит и Литтл Берд. Второе сценическое имя музыкант приобрел во второй половине 40-х годов XX века, поскольку его произведения испытывали значительное влияние творчества Чарли Паркера, которого на самом деле звали Берд.

На протяжении 70 лет музыкальной карьеры Хит отметился сочинением 125 песен. Кроме того, джазмен основал группу Heath Brothers, записавшую семь студийных пластинок, сообщает «Культуромания».

Джазовая публика помнит совместные выступления Хита с Майлзом Дэвисом, Диззи Гиллеспи и другими известными музыкантами.

Ранее «Газета.ру» сообщала о 70-летнем юбилее Тома Уэйтса, знаменитого исполнителя в жанрах джаз, блюз, фолк и рок. Музыкант выпустил 20 альбомов с 1973 по 2011 годы, был удостоен премии Грэмми и включен в Зал славы рок-н-ролла. Кроме того, Уэйтс снялся в 36 фильмах, таких как «Баллада Бастера Скраггса», «Мертвые не умирают», «Старик и ружье», а также написал саундтреки для двух десятков кинокартин. За музыку к киноленте «От всего сердца» Фрэнсиса Форда Копполы исполнитель получил «Оскар».

Музыкант выделяется хрипловатым голосом и необычной манерой пения, сочетающей в себе вокал и речитатив.