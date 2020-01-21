Новейшие российские вертолетоносцы будут заложены ко Дню Победы

Москва, 21 января. Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов заявил, что к маю 2020 года в России будут заложены два универсальных десантных вертолетоносца.

По его словам, новые десантные вертолетоносцы будут превосходить по своим параметрам французские суда семейства «Мистраль».

«Это абсолютно новый проект. Их водоизмещение составит более 20 тысяч тонн с лучшими мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками», — пояснил Евменов.

По предварительным данным, длина нового вертолетоносца составит порядка 220 метров. На его борту смогут размещаться более 20 вертолетов и 900 десантников.

Стоит отметить, что в 2011 году РФ и Франция заключили контракт на строительство двух универсальных десантных вертолетоносцев «Мистраль», которые были предназначены для Военно-морского флота России. В ноябре 2014 года французская сторона должна была передать России первый корабль. Однако президент Франции Франсуа Олланд приостановил действие контракта, мотивируя свое решение ухудшившейся «ситуацией на Украине». В конечном итоге Франция была вынуждена выплатить России неустойку в размере одного миллиарда евро. Позднее французские «Мистрали» были переданы Египту, после чего Россия договорилась с Каиром о поставках нескольких десятков боевых вертолетов.