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Турция завербовала 4,4 тысячи сирийских боевиков для поддержки террористов ПНС Ливии

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Турция завербовала 4,4 тысячи сирийских боевиков для поддержки террористов ПНС Ливии

Анкара, 22 января. Число сирийских боевиков, завербованных Турцией для отправки в Ливию, достигло 4,4 тысячи. Об этом сообщает ливийский новостной портал «Афригейтньюс».

По данным портала, Анкара уже перебросила в Триполи 2,6 тысячи боевиков сирийских вооруженных группировок. Еще 1,8 тысячи террористов из Сирии проходят подготовку в турецких лагерях и готовятся к отправке в африканскую страну для помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем.

Вербовка новых боевиков осуществляется на территории сирийского Африна и в других населенных пунктах на северо-востоке Сирии. При этом сообщается, что переброшенные для помощи ПНС Ливии сирийские боевики десятками гибнут в боях под Триполи.

Как ранее сообщило сирийское агентство NPA, две вооруженные группы из числа сирийских боевиков были ликвидированы в Ливии. После ликвидации двух групп боевиков турецкие представительства лишь усилили набор для отправки в Ливию. Как отмечают местные источники, Анкара предлагает боевикам зарплату в баснословные для Сирии 2 тысячи долларов, что особенно привлекательно на фоне успешной антитеррористической операции ВКС РФ и сирийской армии в Идлибе. Еще одной мотивацией для сирийских боевиков служит возможность перебраться из Ливии в Европу.

Турция завербовала 4,4 тысячи сирийских боевиков для поддержки террористов ПНС Ливии

Федеральное агентство новостей сообщало, что 27 декабря по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через территорию Туниса. В Триполи были отправлены сирийские террористы из числа группировок «Лива Султан Мурад», «Сукур аш-Шам» и «Файлак аш-Шам». 25 декабря минувшего года стало известно, что Турция отправила в Ливию 200 террористов. Боевиков переслали воздушным бортом на подконтрольные бандформированиям ПНС территории страны, сообщает аккаунт khalediskef в Twitter.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не направила войска в Ливию, там находятся только советники и инструкторы. При этом Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.

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