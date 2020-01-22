Турция завербовала 4,4 тысячи сирийских боевиков для поддержки террористов ПНС Ливии

Анкара, 22 января. Число сирийских боевиков, завербованных Турцией для отправки в Ливию, достигло 4,4 тысячи. Об этом сообщает ливийский новостной портал «Афригейтньюс».

По данным портала, Анкара уже перебросила в Триполи 2,6 тысячи боевиков сирийских вооруженных группировок. Еще 1,8 тысячи террористов из Сирии проходят подготовку в турецких лагерях и готовятся к отправке в африканскую страну для помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем.

Вербовка новых боевиков осуществляется на территории сирийского Африна и в других населенных пунктах на северо-востоке Сирии. При этом сообщается, что переброшенные для помощи ПНС Ливии сирийские боевики десятками гибнут в боях под Триполи.

Как ранее сообщило сирийское агентство NPA, две вооруженные группы из числа сирийских боевиков были ликвидированы в Ливии. После ликвидации двух групп боевиков турецкие представительства лишь усилили набор для отправки в Ливию. Как отмечают местные источники, Анкара предлагает боевикам зарплату в баснословные для Сирии 2 тысячи долларов, что особенно привлекательно на фоне успешной антитеррористической операции ВКС РФ и сирийской армии в Идлибе. Еще одной мотивацией для сирийских боевиков служит возможность перебраться из Ливии в Европу.

Федеральное агентство новостей сообщало, что 27 декабря по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через территорию Туниса. В Триполи были отправлены сирийские террористы из числа группировок «Лива Султан Мурад», «Сукур аш-Шам» и «Файлак аш-Шам». 25 декабря минувшего года стало известно, что Турция отправила в Ливию 200 террористов. Боевиков переслали воздушным бортом на подконтрольные бандформированиям ПНС территории страны, сообщает аккаунт khalediskef в Twitter.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не направила войска в Ливию, там находятся только советники и инструкторы. При этом Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.