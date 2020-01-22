Сирия новости 22 января 07.00: САА готовит операцию против ИГИЛ, курдские террористы атакуют в Африне

Сирия, 21 января. Сирийская армия направила крупные подкрепления к Эс-Сухне, курдские террористы атакуют протурецких боевиков в центре Африна. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут борьбу с террористами в Идлибе, направили крупные подкрепления в Дейр-эз-Зор, нанесли авиаудары по позициям террористов в Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: направили бойцов нового выпуска военной полиции в Хасаку, обстреляли сельские районы в Африне.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: устроили междоусобные столкновения в Идлибе из-за внутренних конфликтов, заявили об уничтожении ПТУР САА под Ат-Тахом.

Курдские вооруженные формирования: потеряли боевика в результате ДТП в Хасаке, убили протурецких боевиков в Африне.

Международная коалиция: провели радиолокационную разведку у берегов Сирии.

Провинция Латакия

Разведывательный самолет ВМС США P8 Poseidon с бортовым номером AE67CA провел разведку у берегов Сирии, приблизившись на безопасное расстояние к порту Латакия. Об этом сообщает источник в Twitter (@GDarkconrad).

Провинция Алеппо

Сирийская авиация наносит удары по позициям террористов в районе деревни Ирхаб на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает Telegram-канал NewsTerkey1. Baladi News сообщает также об авиаударах по боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Дарат-Изза.

Курдские террористы атаковали протурецкие силы в районе Африна на севере Алеппо. Как сообщает ANF News, в результате нападения на боевиков группировки «Фиркат аль-Хамза» погибли двое, еще четверо боевиков получили ранения. В ответ протурецкие формирования обстреляли районы Шера и Шерава.

Провинция Дейр-эз-Зор

Крупные подкрепления были направлены на помощь силам САА в провинции Дейр-эз-Зор. Источник в Twitter (@DeirEzzorNow) сообщает о появлении в районе Эс-Сухне десятков единиц бронетехники. Вероятнее всего, САА готовится к новой масштабной операции по зачистке «спящих ячеек» террористов ИГИл1 в Сирийской пустыне после недавних нападений.

Провинция Идлиб

Источник в Twitter (@Salah_Addin_) сообщил о столкновениях между боевиками из различных группировок коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Джихадисты из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра1» блокировали штаб-квартиру боевиков «Файлак аш-Шам» в пригороде населенного пункта Телль аш-Шрут. Джихадисты потребовали, чтобы сложила оружие и сдалась группировка «Джейш аль-Муджахидин». По данным источников, конфронтация в Идлибе перешла в вооруженное столкновение, несколько боевиков были уничтожены и получили ранения.

Между тем бои в провинции Идлиб продолжаются — медиаресурс боевиков в Telegram (@AlwataniaTahrer) заявил об уничтожении противотанкового расчета САА в районе Ат-Таха. Боевики заявили о гибели нескольких сирийских военнослужащих, в том числе офицера, в результате обстрела из ПТУР.

Провинция Хасака

Курдский боевик погиб в результате ДТП в городе Ад-Дарбасия на севере провинции Хасака, сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21).

Тот же источник сообщает, что 90 бойцов военной полиции из состава протурецких вооруженных формирований были направлены после обучения в город Рас аль-Айн в Хасаке. По данным новостного агентства Al Khabour, одной из первоочередных задач военной полиции будет предотвращение терактов, которые стремятся организовать курдские боевики в «зоне безопасности», которую создает Турция на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.