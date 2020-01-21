Срок подачи поправок к проекту об изменении Конституции РФ составит 15 дней

Москва, 21 января. Поправки к проекту об изменении Конституции РФ можно будет внести в течение 15 дней после его принятия Госдумой в первом чтении. Об этом по итогам заседания комитета Госдумы по госстроительству и законодательству сообщил его глава Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы предложили (установить срок подачи поправок к проекту. — Прим. ФАН) две недели. 15 дней для подачи поправок», — сказал Крашенинников.

Он пояснил, что отсчет ведется «после первого чтения».

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект, предусматривающий внесение изменений в основной закон. Часть поправок была анонсирована президентом в рамках оглашения послания Федеральному собранию 15 января. Профильный комитет рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.