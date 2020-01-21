Минздрав РФ назвал угрозой для населения новый коронавирус из Китая

Москва, 21 января. Новый коронавирус, вспышка которого была зафиксирована в Китае, представляет опасность для населения России. Об этом во вторник заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, обсуждая правительственный законопроект о биологической опасности, который в настоящее время проходит первое чтение в Госдуме.

«Наиболее яркий пример — это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в КНР, вызванная коронавирусом», — подчеркнул он.

Отметим, что в Китае выявлено уже 291 случай заражения новым коронавирусом, 6 из которых закончились смертью пациента. Вспышка опасной инфекции произошла в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и ряде других городов страны, пишет «Газета.ру».

Ранее об опасности распространения коронавируса из Китая объявил Роспотребнадзор. Впрочем, вероятность этого сценария ведомство оценило, как низкую, несмотря на то, что Россию ежегодно посещают 1,5 млн граждан Китая и примерно столько же россиян ездят в КНР.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Источником эпидемии стал городской рынок морепродуктов. Медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Специалисты утверждают, что он способен вызвать эпидемию пневмонии. Коронавирусы обычно поражают дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт и нервную систему. У детей есть риск развития бронхита и пневмонии.