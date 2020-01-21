Милонов призвал наказать Водонаеву исправительными работами за «негодяйство»

На пленарном заседании 21 января спикер Государственной думы Вячеслав Володин напомнил о недопустимости оскорбительных заявлений, которые модель и телеведущая Алена Водонаева сделала в отношении семей после анонсированного президентом России Владимиром Путиным увеличения материнского капитала.

Напомним, Водонаева в Instagram высказала буквально следующее: «Быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнет рожать ради этого миллиона» (примерно столько будет давать государство за рождение третьего ребенка). В интервью Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Виталий Милонов выразил солидарность с главой парламента в том, что девушка должна быть наказана за свои слова.

«Безусловно, должны быть санкции за подобные провокативные высказывания, — считает собеседник ФАН. — По сути мы имеем дело с разжиганием ненависти к определенной группе населения, и это не должно быть легально в нашем обществе».

Милонов уверен, что заявление Володина станет сигналом для правоохранительных ведомств, чтобы те инициировали соответствующие правовые механизмы.

«Обязательно начнется процедура привлечения к ответственности подобного рода негодяек. Потому что это высказывание не из разряда свободы слова и свободы выражения, отображения личной персональной позиции — это чистой воды ненависть», — уверен парламентарий.

Лучшим наказанием для Водонаевой, по его словам, будут исправительные работы.

«Через общественно-полезный труд она должна осознать негодяйство своего высказывания, — считает депутат. — Ну не в тюрьму же ее за это сажать, в конце концов».

Тот факт, что модель ставит в укор семьям желание «рожать за деньги», говорит еще и об ее экономической безграмотности — ведь за первые 18 лет жизни ребенка родительских денег и сил будет потрачено намного больше, чем суммы, обещанные президентом России в рамках «материнского капитала».

«Видите в чем проблема: Водонаева ни черта не понимает в этом, — уверен Милонов. — Ей очень трудно осознать, что она повела себя как негодяйка. Эта женщина не понимает самой сути семьи и того, что такое воспитание детей — для нее, я думаю, содержание собаки и содержание ребенка примерно одно и то же. Она не понимает, что дети — это громадная ответственность, высокая миссия, тяжелый, очень тяжелый труд».

По мнению депутата, Володин лично высказался по поводу заявления Водонаевой, поскольку оно было публично высказано вслед за обещанием Путина поддержать семьи — и, таким образом, модель вступила в полемику с самим президентом.