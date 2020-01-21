Москва, 21 января. Второе чтение проекта о поправке к Конституции РФ может пройти в середине февраля. Об этом по итогам заседания комитета Госдумы по госстроительству и законодательству сообщил его глава Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Второе чтение, если пройдет первое, будет где-то в середине февраля», — сказал Крашенинников.

Он также отметил, что Госдуме будет предложено рассмотреть президентские поправки в первом чтении в четверг, 23 января, в 10.00.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект, предусматривающий внесение изменений в основной закон. Часть поправок была анонсирована президентом в рамках оглашения послания Федеральному собранию 15 января. Профильный комитет рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.