Голод уличил зарубежные сайты знакомств в воровстве личных данных россиян

Москва, 21 января. Норвежская организация по защите прав потребителей Forbruker Radet проанализировала десять приложений для знакомств, в числе которых оказались Tinder, Grindr, Happn и другие.

Экспертам удалось выяснить, что эти приложения обрабатывают конфиденциальные данные пользователей, в том числе о здоровье, религии, числе детей и сексуальных предпочтениях. Кроме того, все десять приложений передают эту информацию рекламным компаниям. Норвежские эксперты не исключают, что рекламные компании передают личные данные пользователей третьим лицам.

Экспертом в сфере информационной безопасности Анатолий Голод отмечает, что сбор и передача личных данных пользователей третьим лицам осуществляется всеми приложениями для знакомств, передает «Слово и Дело».

«Самим пользователей приложений следует понимать, что вводимые данные могут получить не только сотрудники сервиса, но и другие люди. И этот момент следует лучше прояснить для общества», — пояснил он.

Голод подчеркнул, что спецслужбы должны регулярно следить за сбором и передачей личных данных пользователей, который осуществляют приложения для знакомств. По его словам, они не должны допускать передачи этих данных преступникам.

«Нельзя допускать, чтобы данные использовались различными преступными группировками», — отметил эксперт.

Он также добавил, что российские спецслужбы обладают всеми инструментами, которые необходимы для защиты граждан России от преступных групп, собирающих личные данные россиян.