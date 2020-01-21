Джума назвал берлинскую конференцию по Ливии бутафорской из-за неоколониализма Запада

Конец минувшей недели на европейских фондовых биржах ознаменовался заметным ростом стоимости нефти марки Brent, что явилось реакцией рынка на закрытие ряда ливийских портов для экспорта черного золота и нескольких нефтяных месторождений в Адждабии на севере Ливии и в Аш-Шарара на юге страны. В итоговом коммюнике берлинской международной конференции по урегулированию в североафриканском государстве западные представители выразили серьезную обеспокоенность прекращением поставок полезного ископаемого. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Аббас Джума отметил отчетливое проявление неоколониализма со стороны Запада, безразличного к страданиям ливийского народа и беспокоящегося исключительно о собственной выгоде, на этом мероприятии.

Сложилось впечатление, что вся суть проведения берлинского саммита по Ливии заключалась лишь в обсуждении экономических проблем, возникших в связи с перекрытием потоков дешевой ливийской нефти, а вовсе не урегулирование ситуации в Северной Африке. Европейская площадка дискредитировала себя таким циничным подходом, ведь страдания ливийского народа, как выяснилось, вовсе не беспокоят Запад, когда дело доходит до потери нефтяных доходов.

По словам спецкора ФАН, представители западных стран показали свое истинное обличие на берлинском саммите по Ливии, проявив безразличие к проблемам ливийцев. Он подчеркнул, что главным интересом для ряда государств является банальная нажива за счет природных ресурсов североафриканской страны.

«Берлинская конференция по Ливии в очередной раз продемонстрировала неоколониальные амбиции Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, которым, по большому счету, наплевать, что думают сами ливийцы, каковы их надежды, чего они хотят, как они вообще смотрят на процессы, происходящие в их стране. Для Запада главное – это деньги, это выгода, они (западные страны – Прим. ФАН) всецело сейчас увлечены дележкой «пирога», который даже еще не порезан и не приготовлен. Вопрос, куда пойдут нефтяные деньги, кто в итоге окажется в плюсе, сейчас в приоритете. А гуманитарная катастрофа и отсутствие в Ливии единой власти, отсутствие конституции, что часть страны захвачена откровенными боевиками в лице ПНС, в рядах которого воюют головорезы, похищающие иностранных граждан – все это в принципе не учитывается странами Запада. Это видно и по итоговому соглашению», — отметил собеседник ФАН.

Также Джума обратил внимание на результаты прошедшей в Берлине конференции, отмеченные в итоговом документе, который наглядно отображает совершенно циничное отношение Запада к проблемам ливийского кризиса.

«Если заглянуть в текст соглашения, то там неоколониализм сквозит в каждой строчке. Экономические вопросы будут решать в Тунисе, военный комитет соберется в Женеве. Прошу прощения, а где здесь Ливия? Почему ливийская сторона не может не быть полностью проигнорирована, как это сделали в итоге?» — задался вопросом журналист.

В заключении Аббас Джума добавил, что даже озвученный на берлинской встрече тезис о необходимости соблюдения эмбарго ООН на поставки вооружений в Ливию не имеет никакого смысла, так как никто не собирается его соблюдать. Он напомнил о том, что Анкара продолжает снабжать оружием бандформирования оккупационного триполитанского режима абсолютно безнаказанно. По его мнению, все главные инициативы по мирному урегулированию в Северной Африке уже были озвучены на переговорах в Москве, поэтому саммит в Берлине был попросту бессмысленным.

«Эмбарго – тоже хорошо, а как будут наказывать тех, кто это эмбарго нарушает? Например, Турцию. Когда участники берлинской конференции общались, в Ливию из Сирии летели боевики. То есть туркам абсолютно наплевать на это эмбарго, которое закреплено с 2011 года. В связи с этим я вынужден констатировать – то, что я видел в Берлине – это некая бутафория, это несерьезно. Обсуждать тут нечего, разве что они (участники саммита – Прим. ФАН) подтвердили продолжение режима прекращения огня, но так это было и до этого. Я не вижу смысла собираться на таком серьезном уровне, чтобы еще раз повторить то, что было озвучено в Москве. Никакого прорыва, никакой сенсации увы в это раз не произошло», — подытожил специальный корреспондент ФАН.

Таким образом, единственной площадкой, которая действительно способна принести мир в Ливию, по-прежнему остается Москва. Именно Россия стала инициатором мирных процессов в североафриканском регионе и совместный призыв российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана поспособствовал введению режима прекращения боевых действий с 12 января. Затем были проведены переговоры по Ливии в российской столице, доказавшие высочайшую эффективность российской дипломатии в вопросах урегулирования.

Напомним, ранее командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар поблагодарил в своем письме Владимира Путина за усилия российской стороны по урегулированию ливийского кризиса. Также он сообщил о готовности приехать в Москву для продолжения мирных переговоров.