Марков заявил о необходимости создать альтернативы дискредитировавшему себя Facebook

Москва, 21 января. Представители американских IT-компаний обратились в Конгресс США с жалобой на давление со стороны технологических гигантов Apple, Google и Amazon. Политолог Сергей Марков назвал политику крупных американских компаний новой формой тоталитаризма.

По данным Business Insider, Apple, Google и Amazon запугивают более мелких конкурентов и не дают им возможности развиваться. Топ-менеджеры IT-компаний призвали американских законодателей внедрить более жесткое регулирование в отношении технологических гигантов.

«Google и Apple настолько могущественны, что у нас нет иного выбора, кроме как дать им все, что они хотят», — заявил генеральный директор компании Sonos Патрик Спенс.

Крупные американские корпорации стали новым инструментом информационной войны. Созданные как средства для коммуникации Facebook и Instagram стали проводниками агрессивной политики Белого дома. Ранее немецкое издание Deutsche Welle сообщило, что Instagram удаляет посты с фотографиями убитого американцами генерала Касема Сулеймани.

Общественный деятель, политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков призвал не использовать для общественного диалога Facebook, Instagram, Twitter, а развивать свои социальные медиа.

«Очень хорошо, что у РФ есть собственный поисковик «Яндекс», свои популярные соцсети, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Но очень плохо, что площадками, где происходят дискуссии про всем ключевым общественно-политическим проблемам, являются контролируемые американцами Facebook, Twitter и Instagram», — заявил Марков в комментарии Nation news.

Марков напомнил, что американские соцсети массово блокируют информационные источники, которые поддерживают действия российских властей.

«Мы должны понимать, что если Западу когда-либо удастся спровоцировать российский «майдан», то абсолютно все лояльные российской власти информационные ресурсы, до которых смогут дотянуться США, будут заблокированы. А все, кто поддержит беспорядки и хаос в нашей стране, получат бесплатную рекламу», — добавил политолог.

Кроме того, Марков призвал активнее сотрудничать с дружественными соцсетями, которые пытаются конкурировать с Facebook, в том числе из других стран — англоязычными, испаноязычными, немецкоязычными, франкоязычными, турецкоязычными, китаеязычными и другими.