Сирийские военные нашли тайник с оружием боевиков на востоке Алеппо

Дамаск, 22 января. Сирийские военные обнаружили склад с большим количество оружия, в том числе зенитные ракеты, в районе Бани-Зейд, расположенном к востоку от города Алеппо. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее этот склад принадлежал боевикам запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра1», боевики которой бежали из района после прихода сирийской правительственной армии.

В ходе осмотра обнаруженного склада военные обнаружили множество деревянных ящиков с оружием, произведенным в Соединенных Штатах Америки, Германии и Чехии. Кроме того, на складе имелись минометы и управляемые ракеты, которые могут быть использованы для уничтожения бронетехники и вертолетов, летающих на малой высоте.

Согласно информации военного источника, среди изъятого оружия были базы для стрельбы ракетами, противопехотные мины, минометные снаряды, танковые снаряды, пулеметы, гранаты, пусковая установка для ракетной системы TOW, оптические устройства для массового обстрела и многое другое.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что сирийская правительственная армия продолжает осмотр освобожденных от незаконных вооруженных группировок провинций. Почти каждый день военные натыкаются на оружие или секретные схроны с боеприпасами боевиков. Как правило, такие «находки» изымаются и ликвидируются.

Кроме того, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают прочесывать мирные кварталы с целью обеспечения безопасности местных жителей.

Ранее сообщалось, что сирийские власти обнаружили большое количество оружия и боеприпасов в южном регионе, часть из которых были израильского и американского производства. Известно, что военные нашли несколько видов оружия, в том числе тяжелые пулеметы и патроны к ним, снайперские и штурмовые винтовки, а также автомобиль типа «Тойота».

1 Организация запрещена на территории РФ.