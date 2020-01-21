Мобильное приложение iHerb запретили в России

Ульяновск, 21 января. Ульяновский областной суд запретил мобильное приложение американского интернет-магазина iHerb по продаже биологически активных добавок (БАД). Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратура Засвияжского района Ульяновска, которая инициировала запрет.

Ведомство отметило, что с помощью iHerb в России распространялись небезопасные БАДы, которые угрожают здоровью детей.

«Согласно экспертному заключению специалистов института ФГАОУ ВПС «Российский университет дружбы народов», в ряде препаратов содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов», — говорится в сообщении.

Кроме того, некоторые БАДы имели в своем составе растения, входящие в перечень психотропных, наркотических и ядовитых веществ. Американский магазин также распространял незарегистрированные в РФ гомеопатические препараты под видом биологически активных добавок. Суд постановил удалить iHerb из каталогов мобильных приложений Google и Apple, работающих на территории России.

Отметим, что прокуратура уже давно добивается закрытия iHerb. В августе прошлого года Засвияжский районный суд встал отклонил претензии стороны обвинения, после чего была подана апелляция. Теперь же Ульяновский областной суд признал обоснованными доводы прокурора и отменил решение суда предыдущей инстанции.

В октябре специалисты Роскачества при проверке нашли плесень и аэробные микроорганизмы в лекарственных сборах, биологически активных добавках и чаях, содержащих ромашку. По данным экспертов, по окончании исследований оказалось, что лишь товары 20 торговых марок из 25 являются безопасными для применения.